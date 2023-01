La familia de Ángel y Fernando ha contratado a un detective privado: “Queremos que se haga justicia”

¿Por qué le ha contratado la familia a un detective privado? Es la respuesta que Joaquín Prat le ha realizado a Carlos García, el detective privado, contratado por los padres de Ángel y Fernando en busca de justicia. La familia no se cree la versión que asegura que los niños desaparecieron de forma voluntari a y llegaron al vertedero en el que han podido perder los dos la vida de forma voluntaria.

“Buscamos una línea de investigación, sea o no paralela a la de la policía… Aquí lo que prima es encontrar algo para tener información”, ha asegurado el detective denunciando que los padres de los menores se enteraron de la muerte de Fernando de 17 años por los medios de comunicación y no por las autoridades, algo que nunca antes se había producido “Se han enterado de todo por parte de los medios de comunicación… Buscaban una respuesta y no la tenían, contactaron conmigo”.