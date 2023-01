Joaquín Prat no habla por él, pero tiene la sensación de que el estudio que asegura que existe una relación directa entre el tamaño de la nariz y el del pene , no tiene una base científica y que solo está basado en estudios con gente fallecida.

En dicho estudio también se estableció que el tamaño no estaba relacionado ni con la edad ni el peso ni la altura del varón, y sí con la carga genética. Ante tal estudio, Joaquín Prat ha conectado en directo con Natalio Cruz, urólogo y andrólogo, quién ha explicado que no hay ninguna relación directa: “Sienteodecepcionar a todo el mundo que tiene la nariz grande, pero no hay ningún estudio científico que lo demuestre”.