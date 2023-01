Abogada de la presunta víctima de Dani Alves: “Me dijo ‘no quiero dinero, quiero la cárcel’”

La abogada de la joven supuestamente violada por el futbolista ha concedido una entrevista a un medio brasileño

La letrada teme que los medios presionen para que se llegue a un acuerdo y su clienta diga que no puede más

La mujer de Dani Alves borra el rastro del jugador en sus redes sociales

Ester García López, la abogada de la víctima de una supuesta violación por parte de Dani Alves, ha concedido una entrevista a un medio brasileño en la que habla del estado de la víctima y de cómo delante de la jueza renunció a una indemnización y solo pidió que se hiciera justicia. Además, asegura que la joven no había bebido casi y tiene un relato muy claro de todo lo que sucedió.

Respecto al estado físico y psicológico de la víctima, la letrada asegura que “Está recibiendo apoyo psicológico a través de una entidad pública con un tratamiento encaminado a evitar cualquier tipo de enfermedad infectocontagiosa, porque no se utilizó preservativo. También tiene tratamiento farmacológico con ansiolíticos para poder dormir”.

La joven ha renunciado a cualquier tipo de compensación económica por parte del futbolista “me miró y me dijo “Esther tengo la suerte de tener buenas condiciones de vida, y no quiero una indemnización, quiero la cárcel. Le dije “lo sé, pero tienes derecho a una indemnización”. Y ella insistió, dijo “Yo no quiero dinero”. La jueza insistió y ella le dijo que solo quería justicia”.

No suele ser habitual tal contundencia en una declaración sobre una agresión tan íntima y la letrada ha explicado el motivo “Creo que sí. Por suerte, mi cliente prácticamente no había bebido, y esto es importante, porque en los casos de sumisión química cuando se mezclan alcohol y medicación pueden existir grandes lapsus de memoria. En este caso no fue así, y ayudó a que la declaración fuera persistente”.