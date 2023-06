Claudia, ante el hallazgo de los restos óseos de su pareja Jesús María Borrajo, el empresario desaparecido en Manzanares (Ciudad Real): "Yo quiero que le caiga todo el peso de la ley a este asesino psicópata"

Ante la confirmación de la versión de Gaspar Rivera de que Antonio Caba supuesto asesino al empresario al que debía más de 20.000€ y el hallazgo de sus restos óseos, ‘Ya es mediodía’ ha recuperado la versión que Antonio Caba, presunto asesino, dio ante las cámaras a los pocos días de la desaparición del empresario el 19 de julio de 2019 “La última vez que habla con él fue el miércoles a las 7 de la tarde, él se fue con su dinero en efectivo… desde ese día no he vuelto a poder contactar con él ”.

Miguel ha explicado cómo las autoridades le comunicaron el hallazgo “A las 20:45 horas se escucha algo y luego un silencio… Luego se acercaron y me lo comunicaron “hemos encontrado algo, vamos a llevarlo a dónde lo tenemos que llevar”, y cómo reaccionó al recibir la confirmación de la muerte de su hermano “Es algo que no quieres oír y te quedas… Una sensación de que no tienes ganas de nada, ganas de sentarte… lo que está esperando te llega de golpe y como que no lo quieres aceptar”.