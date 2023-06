Un joven titiritero denuncia la actitud pasota de los padres: “El niño no tiene culpa ninguna, la tienes tú que eres su padre y tienes que educarlo”

Triste, enfadado y muy indignado, Mario Enzo estallaba en las redes sociales tras vivir su peor espectáculo. El joven titiritero vio como niños de entre 3 y 9 años pegaban, insultaban e incluso “un crio se ha quitado un moco y se lo ha pegado” a su muñeco y su herramienta de trabajo. Pero Mario no culpaba a los pequeños y sí, a sus padres que estaban allí cruzados de brazos y no hicieron nada para controlar la actitud de los pequeños.

El artista está convencido de que “ El niño no tiene culpa ninguna, la tienes tú que eres su padre y tienes que criarlo y educarlo ” y asegura que no es la primera vez que ha vivido algo así “Pasa más de lo que a uno le gustaría, ese día fue distinto porque hubo muchísima pasividad”

“Antes de comenzar el espectáculo advierto que el títere es mi instrumento de trabajo y tuve que parar hasta tres veces”, ha asegurado el artista para explicar que los padres no hacían nada “Estaban mucho de brazos cruzados, alguno llegó por la parte de atrás y le dijo ‘Estate quieto’, pero sí ves al niño que está cogiendo el pie de micro, lo coges y lo sacas… A mí mi padre me decía “Mario” y yo ya sabía ”.

Pero también ha querido aclarar que no todo el mundo tiene el mismo comportamiento “No era el 100% de los niños y por respeto a ellos tienes que acabar la función… Muchos padres se dieron cuenta y me escribieron por redes sociales pidiéndome perdón… Todo el mundo se dio cuenta, pero nadie hizo nada”.