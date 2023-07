El abuelo de Marta del Castillo, ante el deseo de ser padre de Manuel Carcaño: “No piensa que ese niño va a tener un padre que es un asesino”

Tras conocerse el deseo de Manuel Carcaño de ser padre dentro de prisión , Rocío Romero ha hablado para ‘Ya es mediodía’ con la familia de Marta del Castillo , quiénes no se esperaban algo así y piden un cambio de prisión para el asesino de su hija, ya que mantiene una vida acomodada en la prisión y no presenta ninguna intención de colaborar con la justicia.

El asesino confeso de Marta del Castillo trabaja en la panadería de la prisión y tiene un sueldo de más de 500€ con lo que vive sin problemas en la cárcel. Una situación ante la que la familia de su víctima siente que está muy acomodado y que no va a colaborar por lo piden que sea trasladado de centro penitenciario.

José Antonio Casanueva, abuelo de Marta del Castillo, se ha mostrado sorprendido y no es capaz de entender cómo algo así vaya a ser posible “Jamás me esperaba eso, ha sido un impacto muy grande. Que un individuo así quiera ser padre dentro de la cárcel… No piensa que ese niño va a tener un padre que es un asesino”.