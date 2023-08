Meghan y Harry se podrían sumar a la lista de famosos que han roto este verano: el agosto más negro para el amor de los vip

En verano sube la temperatura, hace calor, salimos más a la calle y pasamos más tiempo con nuestras parejas. Esto parece que no siempre es algo bueno, muchas de ellas, por esto mismo, no terminan llegando al mes de septiembre. Y es que ya dicen que el calor nos hace estar más irascibles y nos molesta todo. Nuestros famosos no se libran y cantantes como Ricky Martin, Ariana Grande, Rauw y Rosalía o Tini, ya han finalizado sus respectivas relaciones en lo que llevamos de verano. Es cierto, que hay relaciones que no han finalizado, pero que se ha descubierto que podrían estar pasando una profunda crisis, como la relación entre la famosa influencer María Pombo y su pareja Pablo Castellano.