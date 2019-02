Alba Carrillo confirma su relación con Courtois: “Me gusta, es un hombre maravilloso”

El rumor saltó en Sálvame cuando Antonio Montero aseguró que Alba Carrillo mantiene, a día de hoy, una relación “muy consolidada” con el portero del Real Madrid, Courtois. La colaboradora de ‘Ya es mediodía’ no ha eludido tal notición y se ha explicado en directo: “Somos amigos y nos estamos conociendo”.

Le ha costado reconocerlo, pero el brillo y la alegría que tiene Alba Carrillo (más de la que lleva innata) y también el ‘abrigo de la suerte’ que luce en sus fotos junto a Thibaut, la han delatado. La colaboradora ha reconocido que sí, que está "conociendo" (sentimentalmente hablando) al portero del Real Madrid: “Me gusta,y me gusta mucho hablar con él, aunque eso no significa que tengamos nada serio”.

“No quiero hablar sólo de mis parejas”

Lo que es seguro para Alba es que no quiere que este amor sea tan mediático como lo han sido sus otras relaciones: “Yo he cometido muchos errores de cara a la esfera pública y ahora quiero que mi vida siga otro rumbo. Voy a seguir siendo igual de espontánea pero sé que valgo más que para hablar de mis relaciones personales y voy a demostrarlo”. ha dicho. Además ha incidio en otro cosa: no quiere que "los seres pequeñitos" a los que puede influir esta nueva relación sean nombrados en los medios de comunicación.