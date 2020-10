Abel Caballero, alcalde de Vigo, adelanta cómo será la cabalgata esta Navidad: estática o en streaming

Las Navidades de este año serán muy distintas a lo que estamos acostumbrados y la cabalgata de Reyes no es una excepción. Varias ciudades ya han anunciado que no se celebrará, pero otras buscan alternativas que sean compatibles con la situación de pandemia que estamos viviendo. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, cuenta en ‘Ya es mediodía’ las alternativas que se barajan para que los niños no se queden sin ver en persona a los Reyes Magos.