Sara Landesa es una empresaria española afincada en China desde hace muchos años. Nos ha contado en directo qué ha hecho el país asiático para someter al coronavirus: “ Se ha ideado una estrategia brillante para la desescalada ”, ha comenzado. Cree que en España se dijo muy pronto a la gente que se podía salir e ir a trabajar, pero que allí no fue así. “Lo que vosotros estáis conociendo como cierre perimetral, en China fue parte de la desescalada. Se cerraron las ciudades, se permitió trabajar poco a poco , por sectores, por empresas,… para que no apareciera todo el mundo al día siguiente en el metro”, explica.

Además, no se dejó interactuar a las ciudades cuando había casos de covid que pudieran exportarse. Es decir, que hasta que una ciudad no estuviera libre de coronavirus no podía tener relación con otra. De esta manera se protegían la salud, pero también la economía, porque aunque no estuviera al tope podía funcionar “al 60%”. Después de que todas las ciudades estuvieran limpias lo fundamental era evitar que el virus volviera a entrar.