Daniela, la hermana de la presunta parricida: "Llamé a la Guardia Civil D' Aro y me trataron como una lunática"

Daniela sigue en shock después de lo ocurrido. Ella misma se encargó de llamar a los hospitales porque sospechaba que algo no iba bien. A pesar de su preocupación, las fuerzas de seguridad no la prestaron atención: "Llamé a la Guardia Civil D' Aro y me trataron como una lunática, me dijeron que lo mismo se habían ido a la playa". Daniela ha hablado con Sónsoles Ónega para explicar cómo atraviesa este duro momento familiar.