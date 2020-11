Quién te ha visto y quién te ve Tom Brusse: Las transformaciones de las tentaciones

Sí, parece que romper su relación o poner sus celos en juego, consigue subirles el guapo y que sus nuevas fotos de Instagram no tengan nada que ver con las de hace tan solo unos meses. Quizás los casos de Marta o Mayka , sean los más llamativos en las chicas. Ambas eran guapas, pero es que ahora son impresionantes en sus redes sociales.

Pasar por ‘La isla de las tentaciones’ les ha sentado fenomenal a ellas y también a ellos. Y no es que no solo hemos notado un cambio físico en la cara de Lester o cómo Pablo dejaba a Mayka sin palabras con su nuevo look, con el que realmente hemos flipado ha sido con Tom.