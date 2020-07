Javier Negre: “Pablo Iglesias me señaló y me insultó”

Tras ver unas declaraciones en las que Pablo Iglesias defiende que hay que “naturalizar” la crítica o el insulto, Javier Negre decía en ‘Ya es mediodía’: “A mí me insultó, me señaló y cualquier ofensa que venga de un vicepresidente del Gobierno que no cree en la prensa libre, que ataca a nuestros guardia civiles, que hace pactos con pro etarras pues para mí será un halago”.