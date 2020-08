Marc Calderó y Verónica Dulanto: rigor periodístico y cercanía con el espectador, claves al frente de ‘Ya es mediodía’

¿Cómo afrontáis este verano tan atípico al frente del programa?

Verónica Dulanto: Tengo la inmensa suerte de volver a formar parte del equipo de ‘Ya es mediodía’ un verano más y no puedo estar más feliz. Es verdad que está siendo un verano atípico porque el coronavirus nos está condicionado a todos. Y como periodistas no podemos dejar de informar día a día sobre lo que acontece respecto a este tema. Pero hay muchas otras noticias que también le interesan a la gente y ahí estamos nosotros para contárselas. Además, seguimos con la sección del “fresh”, donde nos divertimos y nos reímos mucho.

¿Os ha dado algún consejo Sonsoles Ónega antes de irse de vacaciones?

Marc Calderó: Siempre le pido consejo a Sonsoles, no solo cuando me toca sustituirla. Ella siempre me aconseja que sea yo mismo, que disfrute y que me guíe por el sentido común. Y todo acompañado de información contrastada y rigurosa. Con esos consejos... ¿entendéis que Sonsoles sea mi referente?