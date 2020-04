El microbiólogo Víctor Jiménez nos cuenta qué precauciones tomar tras recibir un paquete en casa

A pesar de todo, si has recibido un sobre o un paquete y sospechas que no ha estado en condiciones de seguridad, lo primero es, si lo tocas, no tocarte la cara, después de tocar el objeto, te lavas las manos y así mantendrías las barreras. Otra opción, antes de tocarlo, es desinfectar el paquete con un pulverizador de desinfectante y dejarlo actuar al menos un minuto, no limpiarlo inmediatamente.