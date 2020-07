Rocío Jurado le reconoció a Rosa Benito que había hecho "algo mal" con su testamento: "Quiero cambiarlo"

Amador Mohedano, hermano de Rocío Jurado, atacó duramente a Rocío Carrasco y a su marido, Fidel Albiac, el pasado fin de semana en ‘Sábado Deluxe’. Rosa Benito, exmujer de Mohedano, ha hablado al respecto en la sección ‘Fresh’ de ‘Ya es mediodía’: “La entrevista me ha parecido súper fuerte. Hubo cosas que me descolocaron bastante, como cuando habló de cuando Rocío estaba en Houston (tratándose el cáncer de páncreas que padecía). Me dolió mucho”.