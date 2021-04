Miguel Ángel Revilla, sobre las amenazas a miembros del Gobierno: “Más que las cartas me preocupa el clima de crispación”

“Uy, eso no me lo he llegado a imaginar yo nunca” , ha asegurado Miguel Ángel Revilla ante la pregunta qué haría usted si fuera Presidente del Gobierno, que le ha formulado Sonsoles Ónega en ‘Ya es mediodía’. Revilla tiene claro que el “día 9 Cantabria queda desbloqueada” que “No hay capacidad legal para que un presidente autonómico pueda confinar un territorio” tras el final del estado de alarma y que no tiene información respecto a ningún decreto de Gobierno que lo posibilite “No, no hay ninguna noticia al respecto y en la reunión no se dijo nada al respecto… El País Vasco está haciendo hincapié en que se mantenga el estado de alarma… Nos debería decir cuántas camas de UCI y hospitalarias están ocupadas, ese es el gran drama ”.

Antes de quedarse sin tiempo, Sonsoles Ónega ha querido saber qué pensaba Revilla de las cartas amenazantes que están recibiendo algunos miembros del Gobierno y él nos ha confesado que le preocupa más el estado de crispación que estamos viviendo y que él también ha sido amenazado en varias ocasiones: “Las amenazas hay que rechazarlas de plano… De lo que hemos visto estos días, uno era un loco… y preocupa más esas cartas que no llevaban remite, llevaban balas… No deberíamos dar demasiada publicidad para dar alas a estos locos… Hay que denunciarlo y no le quito hierro… Yo he recibido cartas terribles, jamás lo he dicho en los medios de comunicación lo he dicho en la policía… Era un esquizofrénico y no hablo de la época de ETA donde también estuve amenazado… Me parece correcto que se haga público, que haya ahora mismo un clima de crispación y que se esté fomentando que esos energúmenos, hagan estas cosas… No lo veo excesivamente preocupante, me preocupa más el clima de crispación”.