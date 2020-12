Bromas, piropos y ‘pullitas’: La entrevista más cómplice de Sonsoles Ónega a Martínez Almeida

La presentadora ha recibido al político con una broma: “Tiene usted suerte de entrar en este programa cuando he conseguido serenar un poco la mesa porque los tenía un poco calientes”. Sonsoles se refería a que los colaboradores acababan de tener una discusión sobre otro tema y por fin había logrado poner orden entre ellos. La respuesta de Almeida provocó las risas de todos los presentes. “Y tengo suerte, porque para estas Navidades a mí ese robot de cocina [uno que la presentadora había anunciado en el bloque de publicidad previo a la entrevista], que no sé ni hacer un huevo frito, me va a venir muy bien, la verdad”, contestó el alcalde de Madrid.