Cristina Cifuentes , considera que la actuación del Gobierno está siendo desproporcionado e injusta con los ciudadanos de la capital. Sin entender que el Gobierno no haya capaz de llegar a un acuerdo con el gobierno de la Comunidad , ha criticado de forma muy dura la decisión unilateral del Gobierno: “La cogobernanza ha resultado ser lo que Pedro Sánchez quiere” . Además, ha pedido que se hicieran públicos lo criterios científicos y los datos que les habían llevado a tomar tal decisión: “¿Cómo vamos a creer al señor Illa? No le creemos, esto es una represaría clara y evidente contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid, de la que salimos perjudicados los madrileños” .

Cristina Cifuentes no entiende por qué según ella, “Los madrileños para Pedro Sánchez somos los apestados de España”, pero ha querido dejar claro que ahora no creía que fuera el momento de manifestaciones. La expresidenta de la Comunidad de Madrid siempre ha estado de acuerdo con el derecho de manifestación pero respecto a las propuestas de manifestación de Vox para las próximas horas no cree que sea el momento de caceroladas: “Ahora no me parece lo más oportuno. Por supuesto, que estamos muy cabreados y tenemos derecho a expresarlo… En esta situación, qué soluciona y estamos en una situación de pandemia… La forma lamentable que el Gobierno de España está tratando a los madrileños no justifica que vayamos a ponernos en riesgo nosotros”.