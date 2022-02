Desiderio Villarroya, director de la residencia de la mujer fallecida por un incendio con un cigarrillo: “No fue en la habitación, fue fuera y no había ninguna botella de oxígeno”

El director ha asegurado que la mujer se marchó consciente en la ambulancia “Ella estaba consciente, pudo hablar con nosotros y con los bomberos”, que en el centro estaba totalmente “conmocionados con el suceso” y que quería desmentir por completo que el terrible incendio hubiera sucedido en el interior de su habitación y que no utilizaba ni tenía oxígeno “No fue en la habitación, fue fuera… Es una persona que no ha utilizado nunca oxígeno, lo queremos desmentir rotundamente. Nunca lo ha utilizado, nunca lo ha necesitado… en la residencia de mayores son felices”.

Respecto a la primera sensación que pudo tener el grupo de bomberos que la atendió, ha asegurado que no sacaron conclusiones claras y no les dieron mayores explicaciones de por qué se produjo el incendio y prendió de forma tan rápida. Además, ha asegurado que la fallecida estaba sola “Estaba sola, sí, no tenía a nadie alrededor. Había un compañero a unos pocos metros, pero no resultó herido”.