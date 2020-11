Observación macroscópica, análisis de tejidos… Todos los detalles sobre la autopsia de Rosario Porto

Entre 2 y 5 días serán necesarios para conocer todos los detalles de la muerte de Rosario Porto , pero el reportero de ‘Ya es mediodía’ nos ha explicado cuáles son las técnicas utilizadas por los médicos forenses para establecer la causa de la muerte y cuál es el protocolo a seguir en un caso como este de muerte no natural. En primer lugar, los expertos proceden a una observación macroscópica del cadáver en el lugar en el que es encontrado. En este caso en la celda de enfermería de la cárcel de Brieva, se trataría de un análisis visual en el que no se toca nada.

Hasta el momento, ningún familiar de Rosario Porto se ha acercado hasta las inmediaciones del Anatómico Forense para reclamar el cuerpo de la fallecida , algo que podría avalar las informaciones que aseguran que Rosario no tenían ningún tipo de comunicación con el exterior desde hacía meses.

Respecto a la eliminación del protocolo anti suicidio con el que ya no contaba Rosario Porto en prisión, nuestra experta en la mesa ha explicado que Rosario había comenzado a mantener relación con dos presas, que no eran etarras, que se había arreglado el pelo y que mostraba una actitud mucho más esperanzadora que hizo pensar al equipo psiquiátrico que ya no pretendía atentar contra su propia vida.