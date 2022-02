La Guardia Civil de paisano grabó el funeral de Esther López en busca de nuevas pistas sobre la causa de su muerte

Según ha informado el periodista experto en sucesos, Luis Rendueles en ‘Ya es mediodía’, la Guardia Civil continua estudiando el caso y habría grabado todo lo sucedido durante el funeral y posterior entierro de la joven de Traspinedo “La Guardia Civil de paisano grabó el funeral de Esther López por ver si asistían determinadas personas o no, por ver los gestos de las personas o no, quiero decir con eso que no está nada cerrado… Ninguna de los dos personas sospechosas acudieron al funeral y posterior entierro”.

El alcalde de Traspinedo, Javier Fernández, ha asegurado en directo en ‘Ya es mediodía’ que no tienen ningún dato que lo confirme, pero que la sensación general en el pueblo es que el cuerpo de Esther fue trasladado “Siempre puede haber fallos humanos, pero donde aparece el cuerpo de Esther si llega a estar 24 días allí, alguien lo habría visto… Los familiares sí aseguran que han estado en ese punto de la carretera… No, no manejo ninguna información simplemente es el sentimiento de impotencia de haber pasado por allí y no haber visto el cuerpo. Tenerla cerca y no haberla visto por eso creemos que podrían haberla trasladado”.