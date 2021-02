Alba Carrillo y Marta López, corneadas y enfrentadas: "Has sido corneada delante de toda España igual que yo"

Alba Carrillo estalla al escuchar a Marta López defender a Manuel de ‘La isla de las tentaciones’

Como en media España, los viernes en el plató de ‘Ya es mediodía Fresh’ se comenta ‘La isla de las tentaciones’ y a ser posible con los vídeos del divertido Joaquín del Betis. Pero en esta ocasión, los colaboradores se han tomado muy en serio las infidelidades que se están produciendo entre los jóvenes y han saltado chispas entre ellos.

Miguel Ángel Nicolás le ha dicho a Marta López que no se riera tanto porque ella había vivido en sus propias carnes una infidelidad, pero Marta no le ha hecho mucho caso y ha seguido criticando la relación de Claudia y Raúl a quiénes no se cree en absoluto. “Has perdido las ganas del amor, te vamos a mandar de tentadora”, le ha dicho Alba Carrillo.

Marta ha dejado claro que ella no iría ni a tentar ni a ser tentada al programa y Miguel Ángel Nicolás se lo ha reprochado diciéndole que estaba necesitada. Marta se ha ofendido: “Yo no estoy necesitada y ninguna mujer necesita a un hombre para nada”. Pero cuando realmente se ha calentado la cosa ha sido cuando ha dicho que no le parecía bien que Lucía se hubiera mostrado tan dolida cuando ella iba a hacer algo parecido.