Alexia Rivas responde a Joaquín Prat: “No soy una aprovechada, no era un cebo para hablar de mis relaciones”

Tras semanas convertida en el foco de todas las miradas por un posible affaire con Omar Sánchez, el exmarido de Anabel Pantoja, que ella se ha cansado de desmentir, Alexia Rivas estalló en ‘Ya son las ocho’ y esta noche se sienta en el ‘Deluxe’. Pero antes, desde la mesa del Fresh ha justificado su actuación y ha dejado claro que ella de su vida amorosa ni va a hablar ni se va a aprovechar.

“Yo ayer estaba súper nerviosa, llevo una semana pasándolo mal, bastante mal porque aunque parezca que no, me lo llevo a casa y lo sufro… Es verdad que ayer me desahogue”, ha comenzado a Alexia Rivas a justificar su disparo indiscriminado en ‘Ya son las ocho’ contra todo el que había hablado mal de ella incluida, Rocío Flores.

Respecto a la pregunta que le han hecho sobre los famosos con los que ha estado esta misma mañana y ante la que ha recibido una invitación directa de Joaquín Prat para que lo cuente, Alexia ha querido dejar claro que había respondido así “no por fardar” y sí para demostrar que ella no ha traicionado a nadie y no habla de su vida privada “si fuera una persona que traiciono a alguien, me hubiera aprovechado de mis relaciones con personas conocidas y lo hubiera filtrado”.

Miguel Ángel Nicolás ha querido confirmar que nos estaba diciendo que sus palabras no eran un cebo para hablar en televisión de sus relaciones con famosos y ella le ha dejado claro que no era ningún cebo “lo dije como defensa para demostrar que yo no soy ninguna aprovechada y lo podía haber sido”. Ángela Portero le ha advertido que su presencia en el ‘Deluxe’ podía dar argumentos a los que la tildan de aprovechada, pero ella tiene la sensación de que ha llegado el momento de defenderse “Si hablas porque no hablas y si no hablas es que eres aprovechada, que hablas por interés… Una se cansa de escuchar esto sin argumentos, cuando lo estás escuchando durante semanas tienes la opción de quedarte sentada en el sofá con cara de vaca que mira el tren o decir “tío, me quiero poner ya en mi sitio”.