Alexia Rivas confirma su affaire con el exmarido de Marta Ortega: “Es cierto que compartimos unos encuentros”

Tras comprobar que no había vuelta atrás y haber asegurado “Sabía que estoy podía salir y no tengo problemas en contar lo que quieras… Yo no tengo nada que ocultar, soy mujer libre”, Alexia lo ha reconocido y nos ha dado los detalles “No puedo negar la evidencia, sí es cierto que compartimos unos encuentros, unas quedadas… No fue largo, un par de veces… Yo soy una chica que me encanta salir, conocer gente, me pareció un chico encantador, le conocí, fue un chico muy interesante, me habló de Amancio Ortega, tuvo palabras maravillosas… le define como un hombre súper normal… De Marta habla muy bien, es la madre de su hijo, ni una palabra mala, es un chico muy educado”.