Rosa no entiende que su sobrina Rocío Carrasco deba más de un millón de euros a Hacienda por la herencia de su madre casi 10 años después “No entiendo como con todo lo que ha cogido de su madre no ha pagado en 10 años lo de la herencia… Sus tíos lo han pagado íntegramente”. De hecho, ha puntualizado que Gloria Mohedano la ha estado pagando hasata hace poco y su exmarido Amador Mohedano la pagó con el dinero que ella ganó en ‘Supervivientes’. Y ha aclarado que esa información no solo la ha dado Belén Esteban públicamente sino que la sabe muchísima gente y que es un dinero que Rocío no ha pagado a Hacienda por la herencia de Rocío Jurado “Esta cantidad ha sido pública, Belén no es la única que lo ha dicho”.