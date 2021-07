Rosa Estaba contando lo maravillosas que fueron las Navidades que pasaron en Disney y lo bien que se lo pasaban en los cumpleaños cuando Marta López ha formulado una pregunta que no le ha gustado nada a la Benito. Marta ha soltado un “¿Y en esas vivencias, Rocío Carrasco se preocupaba en algún momento por la carrera de su madre?” y la cara de Rosa se ha transformado por completo.

Rosa le ha dejado claro que no pensaba contestarla y ha mostrado públicamente su enfado “Que se lo pregunte a ella cuando la tenga en ‘Sálvame’”. Ella es colaboradora del Fresh y ya ha explicado en varias ocasiones que ella no viene a ser entrevistado. ¿Será por eso o es que Rosa no quiere hablar más de su sobrina?