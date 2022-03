Rosa Benito, sobre el Museo de Rocío Jurado: “Tendrán que demostrar que Amador Mohedano ha cobrado”

Tras volver a poner sobre la mesa toda la información, Rosa ha aclarado que es cierto que su sobrina podría llevar desde enero de 2020 cobrando 2.500€ mensuales por el museo , que no ha cobrado ni un duro y que en los aniversario de Rocío Jurado, que ella no se ha perdido ninguno “ jamás se le ha cantado el cumpleaños feliz” . Rosa ha explicado que la gente es libre y que el 18 de septiembre, día en el que cumplía años la Más Grande, la gente se acerca a realizarle homenajes e igual alguno le canta .

Además, Rosa ha querido explicar que Amador no ha cobrado nada del Ayuntamiento de Chipiona y que quién le contrata durante tres meses para organizar el museo es una empresa de Madrid “Amador Mohedano no pertenecía al Ayuntamiento puesto que el Ayuntamiento no es quién le paga alguna nomina sino que es una empresa que se llama Área3 que le contrata durante tres meses y luego no cobra ni un duro…”. Además, ha invitado al Ayuntamiento a demostrar que Amador haya cobrado algo porque después de esos tres meses “no ha cobrado ni un duro”.