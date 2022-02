Rosa Benito da un consejo a Kiko Rivera que ella aplica en sus relaciones familiares: “Si no la quieres adiós, Wendoline”

Rosa Benito no entiende que Kiko Rivera salga al balcón de su casa como si fuera a cantar una saeta y le diga a su prima a voces que la quiere, en lugar de coger el teléfono y hablar con ella las cosas o ir a visitar a su tío Bernardo que está muy enfermo. Pero menos, entiende que uno día esté contento y otro no, por lo que ha mirado a la cámara y como buena madre le ha mandado un consejo “No, no Kiko, a la gente se le tiene que querer siempre, si la quieres. Si no la quieres, adiós Wendoline”.