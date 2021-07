Olga Moreno no piensa ver la docuserie de Rocío Carrasco: “No le interesa ni ahora ni nunca”

Marta López asegura que Olga Moreno no tiene el valor suficiente para ver ‘Rocío, contar la verdada para seguir viva’: “Entendí que no podía por el dolor que le producía”

Isabel Rábago, sobre Olga Moreno: “Todas las preguntas que la gente se le echó en falta anoche, solo se le podían hacer a Antonio David Flores”

Ana Villarrubia, psicóloga: “Olga Moreno también es una víctima”

‘Ahora, Olga’ dio la oportunidad a la ganadora de ‘Supervivientes’ de responder a todas las acusaciones que se han lanzado sobre su persona mientras ella participaba en el concurso y como era de esperar no ha dejado indiferente a nadie. En el Fresh hemos analizado al detalle los historias enfrentadas en las que hay una mujer sin suficiente información y dos víctimas de una situación en la que todo el mundo sufre.

Marta López e Isabel Rábago, testigos directos de la esperada entrevista de Olga Moreno en ‘Ahora, Olga’, han mostrado dos versiones opuestas de la realidad que vivieron. Rábago ha tenido la sensación de que Olga no estaba preparada para esa entrevista y que vio a “Una mujer desubicada, sin información y sin ganas de tener información”, que le dejó claro que no tenía ningún interés en conocer el dolor de Rocío Carrasco “No, bajo ningún concepto, que no le interesaba absolutamente nada”.

Sin embargo, Marta López ha querido puntualizar que Olga no va a ver el documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ porque no puede, no porque no quiera “No para nada, yo lo que hable con Olga es que comenzó a ver la serie y que no siguió porque no tuvo valor para continuar… Entendí que no podía por el dolor que le producía, no por el interés que le producía”.

Isabel Rábago ha querido dejar claro que nadie veto ninguna pregunta en el plató, pero que Olga no podía contestar a las preguntas más esperadas “Todas las preguntas que la gente se le echó en falta anoche, solo se le podían hacer a Antonio David Flores”. Alba Carrillo estaba indignada, como amiga de Rocío, con la entrevista y no ha dudado en decirlo alto y claro “Por qué se vetan cosas y no se deja hablar a los periodistas en libertad… Estaba hasta el abogado en una sala adyacente… Si no está preparada que no se siente”.

Respecto a las posibles contradicciones de Olga Moreno en su discurso, Isabel Rábago ha vuelto a insistir en que Olga no es la persona a la que hay que pedir explicaciones “Hay negaciones absolutas que se demuestran en documentos judiciales… No se podía contestar porque quién tiene que contestar es Antonio David Flores”.

Dejando de lado la polémica y reflexiones como la de Alba Carrillo que dice “Quién no castiga el mal, ordena que se haga, eso lo dijo Da Vinci y estoy totalmente de acuerdo”. La psicóloga Ana Villarrubia, ha analizado la entrevista de Olga Moreno y ha tenido claro que ella está hablando de su realidad, una realidad que pesa más que cualquier opinión de un juez y que siempre va a hacer prevalecer a las personas que ella quiere.