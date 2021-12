Tras escuchar a Gloria Camila , por primera vez, dar su versión sobre la no relación que mantiene con su hermana Rocío Carrasco, Alba Carrillo ha pedido la palabra en el Fresh y ha vuelto a despacharse a gusto. Alba ha dejado bien clarito que Rocío también tiene sentimientos y que juntarse con las personas que más daño le han hecho a su hermana y su madre, quizás no había sido una buena idea.

Gloria Camila Ortega Mohedano dejó claro en ‘Ya son las ocho’ que firmar un papel no significa ser buena hermana y que ella ha necesitado muchas veces a Rocío Carrasco y no la ha tenido. Por primera vez, Gloria ha hablado alto y claro sobre la relación de su hermana y de su postura ante el documental y el homenaje a su madre Rocío Jurado “si me siento me siento con todas las de la ley”.