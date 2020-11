Sus compañeros del Fresh, muy críticos con Asraf: “Estuvo muy torpe, Isabel Pantoja no se lo va a perdonar”

Ellos ya sabían lo que sentía el futuro yerno de Isabel Pantoja y no necesitaron verle llorar a lágrimas viva frente al ‘Espejo del alma’ durante la gala de ‘La Casa Fuerte: Código secreto’, para saber que él novio de Isa Pantoja había sufrido muchísimo al no ser aceptado en Cantora , pero aun así no pudieron evitar compartir su emoción.

Rosa Benito e Isabel Rábago han tenido la sensación de que no había sido un acierto por parte de su compañero hacer público algo que ellas ya conocían de la intimidad, mientras que Miguel Ángel Nicolás ha ido un pasito más y ha tenido claro que este derroche de sinceridad le iba a salir caro. Isabel Pantoja puede llegar a perdonar a su hijo o a su hija, pero él no es nada suyo y esto es algo que la tonadillera no va a olvidar: “Estuvo muy torpe porque no es ni su hija ni su hijo y esto Isabel Pantoja no se lo va a perdonar”.