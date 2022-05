Miguel confirma el éxito la operación de Belén Esteban: "Ha ido todo muy bien"

Con la intención de tranquilizar a la prensa que se encuentra a las puertas del hospital, Miguel, el marido de Belén Esteban, le ha confirmado a Estefanía Ruiz, reportera de 'Ya es mediodía' que había concluido con éxito la operación y que la copresentadora se encontraba muy bien. El marido de Belén se ha mostrado muy prudente y aunque no ha dado muchos detalles, sí nos ha confirmado que no había visto a su esposa y que no sabía con exactitud el tiempo que había durado la intervención.