Son tres las versiones y muchas las contradicciones que existen del fatídico suceso que tuvo lugar entre Rocío Flores y su madre Rocío Carrasco el 27 de julio de 2012 . Carlota Corredera hizo público el deseo de Antonio David Flores de contar a cambio de 60.000€ los detalles de la agresión en el ‘Deluxe’ tan solo unos meses después de producirse la agresión. Pero los detalles de la misma no se hicieron públicos hasta un par de semanas después de que Rocío Flores comenzara a participar en ‘Supervivientes 2020’ en Vanitatis .

Antonio David flores no contó lo sucedido en televisión, pero sí dio su propia versión de los hechos, previo pago, en una revista. Corría el 18 de septiembre de 2019 cuando Antonio David en portada afirmaba “Mi hija se enfrentó a su madre por defenderme”. El exguardia civil aseguraba que su hija tuvo que defenderle y que estalló ante los ataques hacía su persona “Mi hija tuvo que escuchar comentarios muy feos… No voy a parar hasta ver a tu padre en la cárcel y tuvo que saltar y decir hasta aquí “ya vale de este abuso”… Rocío hablaba a mis hijos de mí como si fuera el demonio… Mis hijos han vivido abandono desde hace muchos años… no les hacía caso… Ha ido a apedrear a su hija para salir airosa e ir de buena madre”.