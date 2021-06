Ni un año antes ni tres meses después de la agresión a su madre, la triple consagración de Rocío Flores se produjo el 15 de mayo de 2012

Antonio David Flores pidió expresamente que las imágenes de la Comunión no vieran la luz: “Rocío Flores era menor”

Alba Carrillo, sobre la ausencia de Rocío Carrasco: “No tenían su permiso ni fue invitada”

Olga Moreno soltó la bomba, Rocío Flores lo confirmó y ‘Ya es mediodía Fresh’ ha conseguido aclarar en exclusiva todas las incógnitas sobre el bautismo, confirmación y comunión de la hija de Rocío Carrasco.

Rocío Flores recuerda con claridad que su madre no se presentó, pero no recordaba ni la fecha ni si en ese momento vivía ya con su padre o no. En los platós se han barajado muchas fechas y ha llegado a asegurar que fue tres meses del trágico suceso entre madre e hija o incluso se planteó que fuera un año antes, pero solo teníamos claro que el cura que la confirmó se dedicaba al mundo del exorcismo en Madrid.

La redacción del Fresh se ha puesto manos a la obra y una vez más, ha conseguido lo imposible. En exclusiva, tenemos todos los detalles del polémico día. La fecha, los invitados, el lugar de la celebración, las ausencias…

El calendario marcaba el 15 de mayo de 2012 cuando Rocío Flores se vestía con un bonito vestido estampado que compró junto a Olga para recibir los tres sacramentos juntos. Al evento acudieron Antonio David Flores, Olga Moreno, algunos familiares paternos y los amigos de la pareja, el cantante Pitingo y su esposa. Este último aseguraba ante las cámaras que no iba a celebrarse una fiesta posterior por motivos laborales, pero tan solo unos minutos después, todos los invitados lo celebraban en un conocido asador.

Por primera vez hemos vista las cómplices imágenes de Antonio David Flores y su hija en un día tan especial que al parecer, nunca habían visto la luz por petición del padre ya que Rocío era menor de edad en ese momento. Un argumento contra el que se ha mostrado muy crítica Alba Carrillo, quien asegura que Rocío Carrasco no sabía la fecha, no fue invitada y no dio su autorización para dicha celebración.

Sin embargo, una diputada andaluza del Partido Popular nos ha confirmado en directo que no se necesita la autorización de ambos progenitores para tomar los sacramentos “para entrar en la iglesia no hay que pedir permiso” y Rosa Benito ha tenido claro que Rocío Carrasco no hubiera ido de ningún modo.