Rosa Benito explica por qué Rosario Mohedano no atiende a la prensa: “Fue por la maldad que tuvisteis los periodistas al preguntarle a María Toledo”

Tras acudir al estreno del espectáculo de María Toledo en Madrid, Rosa Benito le ha pedido a Sonsoles Ónega 15 segundos para lanzar un claro mensaje sobre su hija Rosario Mohedano “Que la dejen ya, que no hagan más daño, que eso no es periodismo” . Rosa ha querido dejar claro por qué su hija no atendió a los medios de comunicación.

Rosa Benito, tras una noche maravillosa, le ha pedido a Sonsoles Ónega unos segundos para dejar claro por qué su hija Rosario Mohedano decidió no atender a los medios de comunicación durante el evento “Mi hija no atendió a la prensa porque siempre van con el doble para hacer daño” . Según ha explicado les pareció muy mal que a María Toledo se le preguntara “¿Tú crees que Rosario Mohedano canta bien?” .

“Ya está cansada, no tiene nada que demostrar, está luchando… Lo único que hace es trabajar… Que la dejen ya, que no hagan más daño, que eso no es periodismo, periodismo es informarse”, ha asegurado una Rosa llena de dolor y de rabia ante una situación que no parece terminar nunca “Fue por la maldad que tuvisteis al preguntarle a María Toledo”.