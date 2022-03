Fran Rivera se revuelve contra la prensa cuando le preguntan Kiko Rivera

Contundente y muy, muy duro, Fran River a dio a entender que Isabel Pantoja se merecía todo lo malo que le pasara en esta vida pero horas después y tras la recomendación de su hermano Kiko Rivera de no desear el mal de nadie, al torero se le ha comido la lengua el gato. Fran no responde a la prensa y nos vuelve a mostrar su cara más amarga.

“La mejor defensa no es atacar y alegrarse del mal ajeno…”, aseguraba Kiko Rivera en sus redes sociales momentos después de escuchar a su hermano asegurar que su madre no era buena persona y que se había aprovechado de mucha gente. Un tirón de orejas público ante el que Fran no ha respondido.