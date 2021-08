“Me da mucha penita porque yo a Amador le quiero un montón… Me da pena porque le veo muchas veces solo, no creo que haya culpado a Rosa Benito, que le ha afectado más… No me creo que no le afecte lo de Rocío Carrasco…”, así ha comenzado Marta López a explicar cómo había sido su conversación con Amador Mohedano tras su salida del hospital.