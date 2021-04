Isabel Rábago cuestiona la actitud de Olga Moreno con los hijos de Rocío Carrasco: “Yo soy ella y me da igual que mi pareja no llame”

Tras escuchar a Rocío Flores desmentir que ella no se interesara por su hijo David durante su ingreso hospitalario en 2010, Isabel Rábago ha cuestionado el papel de Olga Moreno, esposa de Antonio David Flores, en la relación de los niños con su madre . No entiende cómo no fue ella la que avisó a Rocío Carrasco de que su hijo estaba en el hospital.

Para ninguno de los colaboradores del Fresh parecía admisible que un padre no avise a una madre de que su hijo está ingresado en el hospital y Rocío abría desmentido de forma rotunda que estuviera de vacaciones en el Rocío y no se interesara por la salud de su hijo, pero… “¿Y Olga?” .

Esta ha sido la pregunta que ha lanzado Isabel Rábago quién no entiende que Olga, queriendo tanto a los niños como dice, no pasara por encima de todo y fuera ella la que llamara a Rocío Carrasco para contarle lo que estaba pasando “Vale que Antonio David no avise, ¿y Olga? Yo soy Olga y me da igual que mi pareja no llame, yo cojo el teléfono… No quiero culpabilizarla, pero tiene la responsabilidad moral”.