Isabel Rábago y Marta López entrevistarán a Olga Moreno en ‘Ahora, Olga’: “Tengo ganas de escucharla”

Ni ellas mismas conocen todavía bien cuál será la mecánica del programa ‘Ahora, Olga’, pero se sentarán al lado de la mujer de Antonio David Flores para escucharle y preguntarle todo lo que quieren saber. “Yo voy a entrevistar a Olga Moreno, si se me permite, quiero preguntarle muchas cosas… No voy en nombre de nadie, no voy a dar pensamientos que no son míos, voy como periodista… He dicho que sí a este programa porque puse la condición de que no se nos pusieran en bandos… Yo no estoy en ningún bando, me mete en un bando con gente que tiene opiniones que yo no comparto”, ha asegurado una Isabel Rábago cansada de que pongan en su boca cosas que no ha dicho y que tiene claro que se puede ser amiga de Rocío Carrasco y apoyar su denuncia pública sin tener que insultar a nadie.