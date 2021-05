Isabel Rábago, ante la versión de dos mujeres y el amor de unos niños: “Olga Moreno 0 – Rocío Carrasco 1”

Tras escuchar la interesante comparación de ambos testimonios, Isabel Rábago ha sentenciado con un “Olga Moreno 0 – Rocío Carrasco 1”. Y es que para ella Olga sí ha mentido cuando aseguró que Rocío Carrasco no acudió a ver a su hijo al hospital y no entiende por qué si asegura que le costaba muchísimo trabajo separar a los niños de su padre cuando se tenían que ir con su madre, no firmaron antes el convenio regulador que les otorgaba la custodia compartida.