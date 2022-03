Olga Moreno y Antonio David Flores rompieron su relación hace unos meses, pero el divorcio puede que no esté siendo tan idílico como nos quieren hacer creer. Mucho se ha hablado sobre una supuesta bronca entre ambos porque Antonio David propuso quedarse con sus hijos en Madrid (donde vive con su novia Marta Riesco). A Olga Moreno no le habría gustado nada esa idea, exigiendo que fuese él quien se desplazase y no sus hijos, según se relató en 'Viva la vida' este fin de semana.