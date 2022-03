Antonio David Flores y Olga Moreno tienen una fuerte bronca: su divorcio no es tan idílico como lo pintan

Llega a 'Viva a vida' una información de última hora en mitad de la tarde del sábado. La relación y separación entre Antonio David Flores y Olga Moreno no sería tan idílica como nos han querido hacer ver durante estos meses, pues han protagonizado una fuerte bronca .

Mientras que la relación entre Olga Moreno y Rocío Flores es de lo más cercana , parece que no ocurre lo mismo con el padre de su hija Lola. Fue precisamente el reciente viaje de Olga y Rocío Flores a Marruecos lo que desencadenó el último conflicto entre la expareja.

Según las informaciones que llegan hasta 'Viva la vida', Olga Moreno se puso en contacto con Antonio David Flores para que se trasladase hasta Málaga a cuidar de los hijos pequeños mientras ella estaba fuera, a lo que Antonio David contestó de una manera que no gustó a la exsuperviviente: " Antonio David estaba en Madrid con Marta Riesco , con la que vive, y le dijo que no quería bajar hasta Málaga , que fuesen los niños los que se trasladasen hasta Madrid para estar con su padre".

Tras esta respuesta, Olga Moreno habría montado en cólera y no habría aceptado: "Olga, como es evidente, no quiere que la pequeña Lola y David estén para arriba y para abajo, son los padres los que tiene que moverse, además, en Madrid Antonio David está con Marta Riesco y ella no va a pasar por ahí".