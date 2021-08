En el plató de ‘Ya es mediodía Fresh’ estaban hablando de nuevas ilusiones y besitos, y Marta López no ha podido contenerse “Tienes la misma ilusión o más, cuando no te lo esperas y te llega, dices “¡Ostras!”’. Y es que la colaboradora está muy ilusionada con su nueva relación y no ha podido contenerse. Eso sí, rápidamente ha dado marcha atrás y ha pedido al presentador que dejaran el tema.