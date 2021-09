Marta López, asustada cuando Sonsoles Ónega le ha dicho que iban a ver unas imágenes de su novio: “A ver si le va a gustar a Alexia”

Uno de esos zascas que ha sorprendido mucho en el plató, ha sido cuando Sonsoles Ónega ha dado paso a un vídeo en el que se iban a ver unas imágenes de Marta López con su nuevo novio en las playas de Huelva. Antes de la emisión, la colaboradora no ha podido evitar decir en el programa que mejor que no las pusieran, "a ver si le va a gustar a Alexia" , ha dicho.

Aún así Alexia ha querido opinar de la nueva pareja de su compañera, "me parece muy guapo y me alegro de su felicidad", ha asegurado en el plató. Y tenía un pero. No entiende muy bien por qué ha dado a conocer tan rápido que tenía nuevo novio, "si quieres esconderte te puedes esconder", le ha dicho.