La rara actitud de Omar Montes con Marta López: "Me ha cogido el teléfono y, de repente, ha cambiado de voz y ha dicho que era otra persona"

Marta López ha querido saber su versión sobre estas dos denuncias y le ha llamado, pero se ha encontrado con una sorpresa, "me ha parecido algo ridículo", ha explicado la colaboradora de 'Ya es mediodía', "yo le he llamado, a veces le he llamado cuando he necesitado algo. Me ha cogido el teléfono y, de repente, ha cambiado de voz y ha dicho que era otra persona", ha asegurado Marta. No ha entendido muy bien esta actitud del cantante.