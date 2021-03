“Porque después de un año quiero que me conozcáis de verdad, no quiero seguir ligada a una historia que no me representa y que veáis quien es Alexia Rivas, no las cosas que contaron. Voy muy fuerte y guerrea máxima. Además, me parece una experiencia impagable y maravillosa”, ha asegurado Alexia en sus redes sociales ante el asombro de todos los que la daban por desaparecida.