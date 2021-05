José Ortega Cano y Amador Mohedano nombran a José Antonio portavoz de la familia Mohedano: “Están de acuerdo con sus declaraciones”

La familia se ha mostrado conforme con las duras palabras de José Antonio y han dejado ver que todos tienen su misma opinión. Recordemos que durante la celebración del Día Internacional de Rocío Jurado, José Antonio, marido de Gloria Mohedano y el hombre que durante años fue confidente y paño de lágrimas de Rocío Carrasco, declaró ante los medios cosas como que “no me la creo porque la conozco, conozco a sus hijos y conozco a su marido… Una vez que ha perdido en los tribunales quiere ganar en la televisión, ella no se cree las lágrimas de su hija y yo no me creo las de ella”.