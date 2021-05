José Antonio, marido de Gloria Mohedano: "No me creo a Rocío Carrasco. No queremos nada con ella"

José Antonio: "Se han pasado muchas líneas rojas y en la vida hay que tener principios"

José Antonio, de Fidel Albiac: "Rocío Carrasco es la marioneta de esa mente que dirige"

El marido de Gloria Mohedano da la cara por David ý Rocío Flores, los hijos de Carrasco

José Antonio, marido de Gloria Mohedano, ha hablado alto y claro para los micrófonos de ‘Socialité’ y ha confesado lo que realmente piensa tras ver la emisión del último episodio de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’.

Se ha mostrado muy sincero con María Patiño y en sus casi veinte minutos de conversación con el programa ha dado varios titulares y ha dejado muy clara la postura que toma en el conflicto entre su sobrina y Rocío Flores.

La relación con Rocío Carrasco, aún más deteriorada

José Antonio asegura que “la postura” que tenían antes “está peor a no querer tener nada”: “No queremos nada porque se han pasado muchas líneas rojas y en la vida hay que tener unos principios (…) Rocío Carrasco se ha olvidado de esos principios y ha pasado las líneas como madre y como hija”, aseguraba.

“En la vida no se puede ir con odio, porque ese odio te termina comiendo a ti y te hace daño. Ella dijo que había que perder el miedo y lo ha perdido, pero el odio también lo tiene que perder”, declaraba el marido de Gloria Mohedano. “Mientras que no pierda el odio, no va a ser feliz en la vida”, aseguraba.

El marido de Gloria Mohedano no se cree a Rocío Carrasco

José Antonio asegura que, en vez de hablar para una serie documental, Rocío Carrasco tendría que “haberlo dicho en su momento”: “En su momento no se lo dijo a nadie. Entonces el fallo es de ella”. “Yo no me la creo porque la conozco, esa es la razón y conozco a sus hijos y a su marido”, aseguraba para ‘Socialité’.

“Admitís que ella diga que las lágrimas de su hija (Rocío Flores) no son verdad. Si ella no cree las lágrimas de su hija, yo no me creo las suyas”, declaraba el marido de Gloria Mohedano. “No me lo creo, porque yo conozco las dos versiones de aquella pelea desde hace muchísimo tiempo”.

“A mí no me compete contar la versión de Rocío Flores, no la voy a contar. Yo he escuchado las dos versiones y yo me creo a Rocío Flores”, declaraba muy directo José Antonio.

José Antonio señala a Fidel Albiac como la cabeza pensante

El marido de Gloria Mohedano insinúa que el testimonio de Rocío Carrasco sobre la pelea con su hija está engrandecido: “Hay una mente que es la organizadora y la creadora. Rocío Carrasco es la marioneta de esa mente que es la que dirige todo el tiempo”, aseguraba José Antonio.

“Hablas de Fidel Albiac”, apuntaba María Patiño en la conexión en directo. “Eso lo estás diciendo tú”, afirmaba el marido de Gloria Mohedano, evitando mojarse y dar nombres.

El marido de Gloria Mohedano se pronuncia sobre David Flores

En su conexión en directo con ‘Socialité’, José Antonio ha querido hablar sobre la declaración de David Flores en el juzgado para ratificar la denuncia de su padre por el impago de la pensión y se ha pronunciado sobre que supuestamente nadie le facilita el teléfono de Rocío Carrasco.

“David ha estado aquí, conozco la versión y no coincide con la que ha dado el abogado de Rocío. David Flores en un ser maravilloso y clarísimo como el agua. Si me tengo que creer a alguien, me creo a David, no al abogado de Rocío”, declaraba el marido de Gloria Mohedano.

José Antonio da la cara por su mujer, Gloria Mohedano

Muchas son las voces que señalan a Gloria Mohedano como “la mano que mece la cuna” y José Antonio ha querido dar la caa por ella: “Mi mujer, durante toda su vida, ha demostrado que cuando decía algo, llevaba el 90% de razón y Rocío Carrasco le hacía caso”.