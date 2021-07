Tres años de prisión con atenuaten de anomalía psíquica , es la condena que se le imponía a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el pequeño Nicolás , por haberse hecho pasar por un alto cargo del Gobierno durante un encuentro con un empresario en Ribadeo (Lugo). Una sentencia que el protagonista no ha querido comentar y que no le impidió continuar con su vida normal. Sí, tras saber que tendrá que ir a prisión, el pequeño Nicolás se fue de concierto .

Aunque podían haberle caído hasta 7 años que pedía la Fiscalía, las cosas se ponen feas para Francisco Nicolás, pero ¿Cómo se ha tomado el pequeño Nicolás su condena? Su entorno nos hacía llegar que no le apetecía ni hablar con sus amigos, pero ¿Se metió en casa? ¿Prefirió estar escondido hasta que pase la tormenta?

Definitivamente, no. Francisco Nicolás ha decidido no hablar del tema en público pero continuar con su vida cómo la tenía planeada y tan solo unas horas después de conocer su condena de tres años de prisión con atenuante de anomalía psíquica, se fue de concierto. Las cámaras no muestran a un hombre despreocupado que se olvidó hasta de colocarse la mascarilla al identificarse ante las personas de seguridad que comprobaron que estuviera en una lista de invitados al concierto.